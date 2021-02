Alondra Vílchez habló sobre expectativas de la ‘U’ en Libertadores femenina

Uno de los mayores retos de Universitario en este 2021 será cumplir una buena actuación en la Copa Libertadores, tanto en su modalidad masculina como femenina, la cual iniciará antes. El equipo femenino del club crema se ganó el derecho a participar en el torneo tras proclamarse campeón de la liga peruana en el 2019 con el importante aporte de jugadoras como Alondra Vílchez, quien marcó un gol en la final de ese año ante Amazon Sky y ahora se prepara para el certamen continental.

“Estamos dando lo mejor de nosotras para llegar en buen nivel a este torneo que se acerca. Hemos hecho partidos de práctica que nos exigieron mucho de cara a la Copa Libertadores. A pesar de haber vuelto después de mucho tiempo, estamos bien, siguiendo las órdenes del profesor Juan Pablo Durand y entrenando fuerte” declaró Vílchez en diálogo con el canal de YouTube del cuadro estudiantil.

Para la mediocampista, no haber podido competir de forma oficial durante todo el 2020 es una clara desventaja, pero aseguró que dicha situación no influye de forma negativa en sus compañeras, pues no se sienten inferiores a los rivales contra los que se medirán en la Copa.

“Sabemos que los equipos a los que enfrentaremos han estado compitiendo. Es una desventaja, pero no significa que sean superiores a nosotras. Vamos a dar lo mejor en la Copa para dejar bien puesto el nombre del club ”, agregó.

Universitario fue emparejado en el Grupo A de la competencia junto a equipos como Corinthians, El Nacional y América de Cali. En su cuarta participación a nivel internacional, las merengues tratarán de superar sus presentaciones previas, donde siempre se quedaron en fase de grupos. El debut de la ‘U’ será ante América el próximo viernes 5 de marzo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.