Novick sobre Valera: “Me contaron su historia, es extraordinaria”

Hernán Novick llegó a Universitario para agregarle jerarquía y experiencia al plantel. Uno de los más beneficiados con su contratación sería el exdelantero de Deportivo Llacuabamba Álex Valera.

“Tenía un concepto muy bueno de él, me contaron toda su historia, es extraordinaria. Es un chico muy humilde, que trabaja y que siempre está tratando de mejorar. Lo que demostró el año pasado, con hacer muchos goles, sin duda podrá hacerlo en la ‘U’”, sostuvo el uruguayo sobre Valera para Movistar Deportes.

Por otro lado, Novick señaló que se ha sentido muy cómodo con el grupo porque los compañeros lo hicieron sentir como en casa y que está contento de formar parte del plantel.

“Estoy feliz, sé que es el equipo más grande del Perú y eso es algo muy lindo. Por lo que me dicen los compañeros no he podido vivir bien de lo que es la ‘U’. Me comentan muchas cosas lindas como el recibimiento en provincia, todavía no he podido vivir eso por el coronavirus, pero ojalá pase todo muy pronto y la gente pueda ir a los estadios”, agregó el mediocampista.

Asimismo, el ‘10′ crema aseguró que tuvo la suerte de poder seguir el fútbol peruano el año pasado porque uno de sus mejores amigos Gonzalo Papa jugó en Ayacucho FC, lo que facilitó ver partidos encuentros de la Liga 1.

