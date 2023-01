¿Por qué Sporting Cristal tiene 3 estrellas en su escudo mientras que Universitario y Alianza no?

La tradición de incluir estrellas para celebrar títulos importantes no es ajena al fútbol peruano. Así como Cienciano con las dos distinciones por sus campeonatos de la Copa y Recopa Sudamericana, o el Atlético Torino por sus cinco ediciones de la Copa Perú, Sporting Cristal luce en su camiseta tres de estos elementos distintivos por ser el primer club en imponer una marca a nivel local, adelantándose a otros cuadros como Alianza Lima o Universitario.

En la década de los 90, el elenco bajopontino vivió una de las mejores épocas de su historia al completar su mejor campaña internacional con la final de la Copa Libertadores 1997. A nivel doméstico, se proclamó campeón de la primera división cuatro veces, tres de ellas de forma consecutiva.

En 1994, 1995 y 1996, Cristal fue el dominador absoluto del certamen al conseguir el tricampeonato, el primero para un equipo peruano desde la profesionalización del torneo. La contundencia de su juego hizo a la escuadra cervecera merecedora del apelativo La Máquina Celeste, y sus logros en este periodo consolidaron definitivamente a SC como uno de los denominados ‘tres grandes’.

Las tres estrellas fueron agregadas al escudo del club celeste en la década de los 90. Foto: captura de @ClubSCristal/Twitter

Con el tiempo, sin embargo, se vio resignado a compartir su récord con Universitario, que también salió tricampeón en 1998, 1999 y 2000. Alianza Lima, por su parte, podría igualarlos si gana la Liga 1 2023, aunque de todas formas el elenco del Rímac seguirá figurando en los registros como el primero en lograrlo.

¿Por qué Universitario y Alianza Lima no tienen estrellas en sus escudos?

A diferencia de Sporting Cristal, ni la ‘U’ ni Alianza han optado por no incorporar estrellas en sus insignias (al menos no en sus uniformes principales) pese a la gran cantidad de títulos que tienen. Los cremas casi no han realizado modificaciones a su escudo, aunque en el 2014 presentaron una indumentaria alterna con 26 estrellas (en referencia a su número de campeonatos).

Los íntimos, por su parte, tienen como elemento distintivo una estrella y tres coronas, pero estas no hacen alusión a ningún aspecto deportivo. Su escudo sí ha variado a lo largo de los años, siendo el de la década de 1950 el que se ha conservado como modelo para el diseño actual.