Sporting Cristal anunció la salida de Roberto Mosquera tras quedar fuera de la final de la Liga 1

Luego de quedar fuera de la final de la Liga 1 2022, Sporting Cristal dio a conocer la salida del entrenador Roberto Mosquera, quien regresó en 2020 al equipo para salir campeón ese mismo año. Mediante redes sociales, la institución rimense se despidió y le deseó lo mejor al DT de 66 años y su comando técnico.

“¡Gracias, ‘profe’!”, inició el equipo cervecero. “El club agradece al profesor Roberto Mosquera y a todo su comando técnico el cariño, esfuerzo y trabajo realizado durante estos años y les desea todo lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”, continuó.

Mosquera fue campeón en 2012 y 2020. Foto: Sporting Cristal

Mosquera se pronunció tras caer ante Melgar

El estratega peruano mencionó que han tenido mucho mérito y que no lo considera como un año negativo. “Fracasar es no intentar, no puede ser un fracaso el ser un equipo mejor del acumulado durante tres años seguidos, merecíamos mejores cosas. Es la primera vez que decepciono al hincha de Sporting Cristal”, detalló para GolPerú.

Por otro lado, Mosquera indicó que no ha tenido ningún acercamiento con la dirigencia celeste sobre alguna renovación: “Mi contrato termina este año, no tengo nada definido en el futuro”. Además, expresó su molestia por el primer gol de Luis Iberico en la semifinal de ida (estadio Monumental de la UNSA). “Las autoridades tienen que ponerse serias y poner VAR en las finales”, precisó.

Finalmente, dio detalles de la dura lesión que ha sufrido Joao Grimaldo, quien fue retirado en ambulancia del recinto deportivo. “Tiene una distensión de ligamentos seria. Estamos realmente preocupados”, puntualizó.