Mosquera tras perder con Melgar: “En 3 años es el partido más bajo que hemos presentado”

Sporting Cristal tendrá que nadar contra la corriente para meterse en la final de la Liga 1 2022. El cuadro rimense perdió 2-0 ante Melgar por la semifinal de ida en un partido que siempre tuvo como dominador al conjunto rojinegro.

El once titular que envió el técnico Roberto Mosquera no pudo contrarrestar el poderío de un cuadro rojinegro que se hizo fuerte de local. En conferencia de prensa, el estratega se lamentó por el mal funcionamiento de su escuadra, el cual calificó como el “más bajo de los últimos tres años”.

Mediocampo de Cristal

“Creo que en los últimos 3 años ha sido la fuerza más importante de Sporting Cristal. Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos e hicimos un híbrido en el mediocampo. No funcionó por momentos, pero no hay que deslucir: creo que se hizo un buen partido”.

Melgar

“Antes dije que Melgar tenía un problema de resultados, pero no de rendimiento. He visto todos sus partidos y merecieron tal vez hasta más suerte de la que han tenido ahora, que no es suerte, (porque) tienen un trabajo sostenido”.

Responsabilidad en derrota de Cristal

“No siempre Cristal juega mal, sino que a veces el rival lo supera. En este caso pienso que las dos cosas sucedieron. En tres años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y como siempre yo soy el responsable”.

¿Qué necesita Cristal para clasificar a la final?

Para revertir el 0-2 en contra de este marcador global, el cuadro rimense debe vencer por tres o más goles de diferencia en el juego de vuelta. Un triunfo por un solo tanto no le alcanza, así como tampoco el empate ni la derrota.