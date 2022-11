Le costaron el Clausura: los partidos con los que Cristal pudo haber cambiado la historia

El milagro no llegó para Sporting Cristal en la última fecha del Torneo Clausura. El club rimense necesitaba un tropiezo de Alianza Lima para clasificar de forma directa a la final de la Liga 1 2022, pero la victoria de los íntimos lo dejó relegado a una llave de semifinales contra Melgar que deberá superar para pelear por el título nacional.

Los celestes no habrían tenido que esperanzarse en resultados de otros partidos si no hubieran dejado escapar puntos en duelos claves del campeonato. Más de una vez, el equipo de Roberto Mosquera tuvo la oportunidad de estirar su ventaja como líder de la tabla de posiciones; no obstante, dejó pasar grandes chanes que hoy lamenta.

Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima

En las primeras fechas del Clausura, bajopontinos y victorianos se volvieron a encontrar en el Nacional. Cristal ya le había ganado a Alianza varios meses atrás, pero esta vez no pudo salirse con la suya y concedió un punto que terminaría siendo vital para su rival.

Cristal no le pudo ganar a Alianza en el Estadio Nacional. Foto: Liga 1

Cantolao 2-2 Sporting Cristal

Uno de los juegos que más lamentan los hinchas no haber ganado. En el último minuto, con el marcador 2-2 y un Delfín que había sufrido dos expulsiones, Yotún tuvo en sus pies el triunfo. Sin embargo, pecó de soberbio al ‘picar’ el penal, que el golero Limousin atajó con una gran maniobra.

Sporting Cristal 0-0 César Vallejo

Con un marco espectacular en un Alberto Gallardo lleno, el cuadro de Mosquera se mostró poco efectivo ante un Vallejo que jugó algo más de media hora con un hombre menos por expulsión. De nada le valió al conjunto celeste su mayor posesión y amplia superioridad en remates al arco, puesto que ningún balón ingresó.

Sporting Cristal 0-0 Universitario

Otro clásico moderno que Cristal no pudo ganar. El elenco de La Florida fue claro dominador del duelo e intentó encontrar el gol múltiples veces, pero hasta la suerte estuvo en su contra: el palo le negó el tanto a Hohberg en dos oportunidades.

Sporting Cristal 1-2 Atlético Grau

Incluso a pesar de todos los resultados poco favorables ya mencionados, casi podría asegurarse que fue esta derrota la que sentenció la suerte de los cerveceros. Nuevamente en un Gallardo repleto de hinchas, el local falló ante un Grau que lo liquidó al aprovechar bien sus falencias. Perder frente al Patrimonio le costó a los rimenses el liderato y, a la postre, el título del Clausura por apenas un punto.