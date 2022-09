Sporting Cristal vs. ADT Tarma: a qué hora y cómo ver el duelo por la Liga 1 2022

HOY juega Sporting Cristal vs. ADT Tarma EN VIVO EN DIRECTO | Celestes y tarmeños protagonizarán un atractivo encuentro este jueves 29 de septiembre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo, pero a puertas cerradas. Como siempre, la transmisión estará a cargo de GolPerú y Movistar Play vía streaming.

Sporting Cristal vs. ADT Tarma: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. ADT Tarma ¿Cuándo juegan? Jueves 29 de septiembre ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿En qué canal? GolPerú

Sporting Cristal necesita ganar sí o sí para recuperar terreno. Tras la victoria de Alianza Lima sobre San Martín, los íntimos tomaron la punta del Torneo Clausura y relegaron a los celestes al segundo lugar con 25 unidades.

Es por ello que, ante ADT de Tarma, los dirigidos por Roberto Mosquera saldrán con la intención de sacar los 3 puntos que no solo le servirían para adueñarse del primer lugar de este torneo, sino también de alejarse en la tabla acumulada, donde son líderes con 63 unidades

En cuanto al escenario, los celestes no podrán contar con su hinchada, pues, debido a algunas disputas con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sporting Cristal tendrá que conformarse con jugar a puertas cerradas.

El partido entre Sporting Cristal vs. ADT Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura se llevará a cabo este jueves 29 de septiembre a la 1.00 p. m. (hora peruana).

La transmisión del compromiso entre Sporting Cristal vs. ADT Tarma estará a cargo de GolPerú (14 y 714), canal exclusivo de la señal de Movistar. Pero también podrás seguirlo en su plataforma de streaming Movistar Play.

Recuerda que también puedes seguir el Sporting Cristal vs. ADT Tarma ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias.