[GolPerú EN VIVO] ¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO juegan desde la 1.00 p. m. este jueves 29 de septiembre, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, a través de la señal de GolPerú. El duelo del fútbol peruano se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y podrás seguirlo gratis por internet vía La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, la recopilación en video de los goles y los once titulares de ambos equipos en su cobertura ONLINE.

Sporting Cristal vs. ADT: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. ADT ¿Cuándo juegan? Jueves 29 de septiembre ¿A qué hora? 1.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

En todo el territorio peruano, el partido Sporting Cristal vs. ADT se jugará a partir de la 1.00 p. m.

Obligado a ganar para recuperar el liderato que le fue arrebatado por Alianza Lima, el Sporting Cristal de Roberto Mosquera recibe en la fecha 13 del Torneo Clausura a ADT, encuentro para el cual esperaba contar con su hinchada en el Estadio Nacional, pero que tendrá que afrontar a puertas cerradas en el Alberto Gallardo.

Con 25 puntos, los rimenses se ubican en el segundo puesto, a dos unidades de los blanquiazules. En la jornada previa, logró rescatar un empate 1-1 de su visita a Binacional en Juliaca gracias al gol de penal de Irven Ávila. Con este resultado, el cuadro celeste mantiene un asombroso invicto de 21 partidos seguidos en el campeonato peruano.

El conjunto tarmeño, por su parte, tiene chances casi nulas de alcanzar un cupo para torneos internacionales en el acumulado y debe enfocarse más en evitar el descenso, objetivo bastante factible dada la buena ventaja que le ha sacado a los clubes ubicados al fondo de la tabla. En su choque más reciente le ganó 2-1 a Carlos A. Mannucci.

Sporting Cristal y ADT empataron 1-1 en su primer cruce de este 2022, por el Torneo Apertura. El ‘Charapa’ Hernán Rengifo adelantó al vendaval celeste en aquella oportunidad, mientras que Christopher Olivares igualó para los cerveceros.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. ADT?

Para la televisión peruana, el canal encargado de transmitir el Sporting Cristal vs. ADT será GolPerú, señal que tiene la mayoría de derechos de la Liga 1 2022.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. ADT ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo Sporting Cristal vs. ADT por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. Si estás en el extranjero, puedes ver la Liga 1 a través de Star Plus. En caso no tengas acceso a ninguno de estos medios, también cuentas con la opción de informarte vía La República Deportes.

¿Cómo sintonizar GolPerú para ver Sporting Cristal vs. ADT?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Qué partidos transmite GolPerú?

Además del Sporting Cristal vs. ADT, a través de GolPerú podrás ver todos los encuentros de la Liga 1 2022, a excepción de los choques como local de los clubes Atlético Grau, Carlos Stein y ADT.