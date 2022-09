¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura en la Liga 1?

Sporting Cristal vs. Cienciano EN VIVO se miden este domingo 11 de septiembre, a partir de las 11.00 a. m. en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 11 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El duelo irá por la señal de GolPerú, pero también puedes seguir este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y los videos de goles, en la cobertura ONLINE de La República Deportes.

El club rimense quiere seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. Para ello, buscará sumar una nueva victoria ante el Papá, equipo al cual ya le ganó por el Torneo Apertura. Los cusqueños, a solo tres puntos de los celestes, también buscan meterse en la pelea por el título.

Sporting Cristal vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Domingo 11 de septiembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano?

En territorio peruano, el partido Sporting Cristal vs. Cienciano se jugará desde las 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Cienciano?

Para la televisión peruana, el canal encargado de la transmisión del Sporting Cristal vs. Cienciano será GolPerú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en la Liga 1.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas el Sporting Cristal vs. Cienciano por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs. Cienciano

Cienciano 0-1 Sporting Cristal | 22.04.22

Cienciano 2-1 Sporting Cristal | 01.10.21

Cienciano 2-3 Sporting Cristal | 24.10.20

Cienciano 0-0 Sporting Cristal | 14.09.20

Cienciano 2-2 Sporting Cristal | 27.09.15.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Cienciano

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Nilson Loyola, Rafael Lutiger, Omar Merlo, Johan Madrid; Yoshimar Yotún, Martín Tavara, Horacio Calcaterra; Diego Buonanotte, Irven Ávila y Alejandro Hohberg

Cienciano: Miguel Vargas; Josue Estrada, Paolo Fuentes, Luciano Recalde, Ayrthon Quintana; Kevin Sandoval, Ángel Romero, Nicolás Rinaldi; Fernando Guerrero, Mathías Carpio y Danilo Carando.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Cienciano?

El estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres, será el escenario donde se llevará a cabo este compromiso.