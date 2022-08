Mosquera se pronunció sobre los reclamos de los hinchas de Cristal: “No les presto atención”

Sporting Cristal perdió una gran oportunidad de colocarse en la primera ubicación del Clausura. Con el empate 0-0 ante César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo, la escuadra rimense se quedó con 17 puntos y podría caer algunas posiciones en la tabla según los resultados que se den hasta el final de la jornada.

Tras el encuentro, los hinchas celestes señalaron que el mal partido de su equipo se debió al planteamiento de Roberto Mosquera. Una situación a la que, en conferencia de prensa, el entrenador no tomó importancia.

“No hablo del público, no escucho. No lo tomo en cuenta. Respeto lo que dicen, pero no les presto atención”, expresó ante los medios de comunicación.

Sporting Cristal recibió a César Vallejo en el Alberto Gallardo. Foto: Liga 1

Asimismo, el estratega de 66 años reconoció que hay veces en las que las variantes no funcionan , aunque el DT espera que las sensaciones cambien en la próxima fecha.

“Es verdad que a veces los cambios no resultan, algunos no entran bien. Pero es así, es parte del fútbol. Si ganábamos, no me preguntarían eso”, agregó.

Sporting Cristal: próximo partido

El cuadro rimense visitará este sábado 3 de septiembre a Deportivo Municipal por la décima fecha del Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Iván Elias Moreno a la 1.00 p. m. y tendrá transmisión de Gol Perú. La República Deportes mantendrá una cobertura online con los goles e incidencias de este y otros duelos de la Liga 1.

