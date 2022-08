¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Carlos Stein por la fecha 7 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs. Carlos Stein EN VIVO se enfrentan este sábado 13 de agosto, desde las 11.00 a. m., en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022 lo podrás ver a través del canal Gol Perú, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto a través de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el relato de mejores jugadas y los videos de goles.

Sporting Cristal vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Carlos Stein ¿Cuándo? Sábado 13 de agosto ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carlos Stein?

En todo el territorio peruano, el duelo Sporting Cristal vs. Carlos Stein se podrá seguir desde las 11.00 a. m.

PUEDES VER: La amplia diferencia de valor de plantilla que tiene Independiente del Valle ante Melgar

Más de dos meses después de tener que jugar en otros estadios por el cierre temporal del recinto, Sporting Cristal vuelve al Alberto Gallardo para disputar la fecha 7 del Torneo Clausura contra Carlos Stein, regreso que espera celebrar con un triunfo para cortar la mala racha de dos empates consecutivos.

En su último juego, los rimenses igualaron 2-2 contra Cantolao, igualdad que significó poco por la chance que desperdició Yoshimar Yotún en el último minuto al ‘picar’ un penal que hubiera otorgado el 3-2 agónico, así como tres valiosos puntos más en la tabla de posiciones para seguir peleando por el primer lugar.

Los carlistas, por su parte, cayeron 1-2 en su visita a Alianza Atlético y atraviesan un momento complicado, pues son penúltimos en el acumulado y firmes candidatos al descenso si continúan con su irregularidad.

Sporting Cristal y Carlos Stein se han enfrentado tres veces en su historia, con saldo de un partido ganado para cada uno y un empate. En marzo de este año, el marcador en el Estadio Municipal César Flores Marigorda fue 1-1, con goles de Gabriel Leyes y Alejandro Hohberg.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Carlos Stein?

Para la TV peruana, por cable y/o satélite, la señal que transmitirá el Sporting Cristal vs. Carlos Stein será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de clubes en esta Liga 1 2022.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carlos Stein por internet?

Si no quieres perderte el Sporting Cristal vs. Carlos Stein por internet, sintoniza Gol Perú desde el servicio de streaming Movistar Play o vía Star Plus si te encuentras en el extranjero. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos medios, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de la República Deportes.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Carlos Stein

Sporting Cristal: Duarte; Lora, Lutiger, Merlo, Loyola; Yotún, Távara, Castillo; Hohberg, Sosa, Liza.

Carlos Stein: Lozada; Andía, Techera, Fajardo, Cánova; Mesones, Sosa, Moreno, Landauri, Palacios; Leyes.

Historial de Sporting Cristal vs. Carlos Stein

Carlos Stein 1-1 Sporting Cristal | 20.3.22

Sporting Cristal 1-0 Carlos Stein | 30.10.20

Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein | 07.3.20.

Estadio de Sporting Cristal vs. Carlos Stein

El escenario de este compromiso será el estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.