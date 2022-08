Tras pasar más de dos meses sin poder jugar en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal confirmó que su siguiente duelo como local por el Torneo Clausura de la Liga 1 2022 se llevará a cabo en el tradicional recinto, que había sido clausurado a fines de junio por la Municipalidad de San Martín de Porres.

Vía redes sociales, el conjunto rimense promocionó el choque ante Carlos Stein, por la jornada 7 del campeonato, con una invitación para los hinchas a llenar el escenario. “¡Regresamos a casa! Reserva tu día para el sábado 13 y acude al Alberto Gallardo para que juntos armemos una verdadera fiesta celeste. ¡Te esperamos!”, fue el mensaje dirigido a los fanáticos.

La última vez que los celestes habían podido recibir a sus rivales en el Gallardo fue el 5 de junio, en el cotejo contra Sport Boys. Luego de dicho compromiso, tuvo que mudar su localía a los estadios Monumental (vs. Alianza Atlético), Alejandro Villanueva (vs. Sport Huancayo) y Nacional (vs. Alianza Lima).

Con 10 puntos conseguidos en cuatro fechas, el cuadro de Roberto Mosquera se ubica en la cuarta casilla del Clausura, a tres unidades del líder Alianza Lima. En el acumulado, marcha segundo con 48 puntos, a dos del puntero Melgar.

Sporting Cristal avanza en la Copa Evo 2022

En tanto, la división sub-17 de la institución bajopontina logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa Evo 2022, que se lleva a cabo en Bolivia. En su partido más reciente, los cerveceros se impusieron 2-0 al local Always Ready para sellar su pase a la próxima fase.