¿Será Herrera? Presidente de Cristal reconoce que están próximos a fichar un ‘9′

Complicado replanteo. Las decisiones dirigenciales y el quedar relegados de la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1 generaron un gran malestar en los hinchas de Sporting Cristal. Uno de los puntos cuestionados del conjunto rimense en lo que va de la temporada es la zona de ataque.

El fichaje de John Jairo Mosquera despertó diversos cuestionamientos —incluso se tuvo que rescindir su contrato a los pocos meses. A puertas de dar inicio al segundo torneo del año, el conjunto comandado por Roberto Mosquera ya piensa en las nuevas incorporaciones y estarían cerca de concretar la llegada de un goleador.

Al respecto, en diálogo con Radio Ovación, el presidente del club, Joel Raffo, mencionó que “(...) con el centrodelantero hemos avanzado mucho en las últimas semanas y estamos próximos a concretar”. Además, pese a que muchos aficionados reclaman el retorno de Emanuel Herrera, el directivo fue enfático sobre esta opción: “Nuestra primera opción no es argentino”.

Mensaje de Joel Raffo sobre el '9'. Foto: captura Twitter Ovación

La zona ofensiva no es la única que genera preocupación. A la partida confirmada de Yoshimar Yotún, se le podría sumar Christofer Gonzáles. De darse este escenario, el cuadro de la Florida utilizaría unos de los cupos de extranjeros para reforzar ese sector.