Sporting Cristal vs. U. Católica: hora, canal de TV y previa del partido por Copa Libertadores 2022

Ver Sporting Cristal vs. U. Católica EN VIVO y DIRECTO HOY, 4 de mayo, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022. El choque comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana), 10 p. m. (hora chilena) y se disputará en el Estadio Nacional, en la ciudad de Lima.

El partido de hoy será transmitido por la señal de ESPN y Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de duelo por la Copa Conmebol Libertadores.

En Vivo: Previa Sporting Cristal vs. Universidad Católica 13:42 Universidad Católica reconoció el Estadio Nacional Así fue el recorrido de los cruzados en el Estadio Nacional previo al duelo ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2022. 13:29 El llamado de 'Loba' Carlos Lobatón, referente de Sporting Cristal, invitó a la hinchada a alentar a su equipo en el estadio. 13:00 Conmebol sanciona a la Universidad Católica Los Cruzados fueron notificados por la entidad y fueron multados con un pago de 5.000 (lanzamiento de objetos) y 3.000 dólares (infracción del Reglamento de Seguridad) por los incidentes registrados en Santiago de Apoquindo durante el duelo ante Sporting Cristal. 12:40 Universidad Católica recupera un titular Según reportes de ESPN, el lateral izquierdo Alfonso Parot habría superado su cuadro gripal y estaría desde el arranque en el Nacional. 12:36 Una fecha especial para Sporting Cristal Un día como hoy, en 1995, los rimenses golearon a Caracas en el Estadio Nacional. ¿Repetirán la historia esta noche ante la Universidad Católica de Chile? 11:39 ¿Cuánto pagan las casas de apuesta por un triunfo de S. Cristal? El conjunto de Roberto Mosquera tiene la necesidad de ganar para no quedar eliminados del torneo. 10:20 El goleador de la U. Católica tiene el objetivo claro Fernando Zampedri habló sobre la llegada al banquillo cruzado de Ariel Holan y enfatizó que buscarán sumar en Lima. "Necesitamos los tres puntos, la serie está muy abierta. Ojalá que podamos sumar, es importante. Vamos por ese objetivo", sostuvo. 10:09 Sporting Cristal hace un llamado a sus hinchas El conjunto rimense subió a redes sociales un video en el que recopila diversas actuaciones en el certamen continental. 07:39 El favorable historial de Sporting Cristal ante clubes chilenos Los rimenses no caen en Lima ante escuadras sureñas por Copa Libertadores desde hace más de 30 años. - Sporting Cristal 2-0 U. de Concepción (11/04/2019) - Sporting Cristal 3-1 U. Católica (27/03/2003) - Sporting Cristal 1-1 U. Católica (25/03/1999) - Sporting Cristal 1-1 Colo Colo (11/03/1999) - Sporting Cristal 0-0 U. Católica (17/04/1990) - Sporting Cristal 1-2 Colo Colo (24/04/1990) - Sporting Cristal 0-0 Cobreloa (27/03/1981) - Sporting Cristal 3-2 U. de Chile (24/03/1981) - Sporting Cristal 1-2 U. Católica (20/03/1969) 05:41 Ariel Holan, nuevo director técnico de la Universidad Católica El argentino Ariel Holan fue confirmado como nuevo DT de la Universidad Católica de Chile tras la salida de Cristian Paulucci del banquillo "cruzado" tras los malos resultados obtenidos en Copa Libertadores y en la liga local. Holan buscará repetir en esta ocasión el éxito obtenido con la Cato en su primera etapa, en 2020, cuando sacó campeón al equipo y logrando de este modo el tricampeonato. De acuerdo a lo establecido por la prensa ligada al club, el contrato del argentino se extenderá hasta diciembre de 2023 y se espera que su retorno venga acompañado de una mejora en el equipo, que urge levantar cabeza. 04:00 ¿Cómo le va a la Universidad Católica en la liga chilena? Actualmente, la Universidad Católica, que viene de coronarse tetracampeón del fútbol chileno no viene teniendo una buena temporada. Por el momento, los pobres resultados obtenidos en las últimas fechas lo han dejado en la posición número 10 de un total de 16 equipos. Con una suma de 13 puntos, el cuadro "cruzado" se encuentra a tan solo 4 unidades de los puestos de descenso y a 8 del líder provisional, Colo Colo, que compite en el Grupo F de la Libertadores con Alianza Lima. 02:38 J.J. Mosquera: el cuestionado delantero de Sporting Cristal Los últimos partidos de Sporting Cristal han tenido como protagonista inesperado a uno de sus delanteros: el colombiano John Jairo Mosquera. No obstante, no han sido por sus goles por los que su nombre es tema de conversación entre los hinchas del cuadro de La Florida, sino, por el contrario, por la carencia de los mismos, hecho que ha causado que el equipo celeste pierda varios partidos clave en la Copa Libertadores y en el torneo local. Según se pudo conocer, el atacate de 34 años procedente del Always Ready de Bolivia arrastra una lesión que ha venido afectando su rendimiento desde hace varias temporadas, por lo cual su cifra de goles en consecuencia, se ha visto mermada. 01:02 Sporting Cristal buscará sus primeros tres puntos ante Universidad Católica de Chile El equipo dirigido por Roberto Mosquera recibirá esta noche en el Estado Nacional de Lima a la Universidad Católica de Chile, en búsqueda de obtener su primera victoria en la Copa Libertadores 2022, donde hasta el momento, junto con Alianza Lima, solo ha cosechado derrotas. Cabe aclarar que su caída ante el equipo "cruzado" estuvo envuelta en polémica luego que el árbitro cobrara un penal inexistente a poco de finalizar el partido, lo cual sentenció el 2-1 a favor de la Católica en el estado San Carlos de Apoquindo. 22:20 Así fue el viaje rumbo a Lima de la Universidad Católica Revive el recorrido de los cruzados para llegar a Lima. 21:03 Posibles formaciones del Sporting Cristal vs. Universidad Católica Así saldrían ambos equipos el día de mañana por la Copa Libertadores 2022. Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzales, Irven Ávila y Percy Liza. Universidad Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Juan Leiva; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Lucas Melano. 20:53 ¡Universidad Católica ya llegó a Lima! Los cruzados llegaron al aeropuerto Jorge Chávez y buscan sumar los tres puntos ante Sporting Cristal. 20:36 ¿Cómo van los trabajos en la Universidad Católica? El conjunto chileno realizó sus últimos entrenamientos antes de viajar a Lima. 20:32 Los rimenses realizaron los últimos entrenamientos antes del partido de mañana Sporting Cristal trabajó en la Florida para afinar los últimos detalles previo al duelo ante la Universidad Católica.

Sporting Cristal vs. U. Católica: historial

Sporting Cristal vs. U. Católica: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. U. Católica ¿Cuándo juegan? HOY, 4 de mayo ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana), 10 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Nacional de Lima ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica?

Sporting Cristal vs. U. Católica se verán las caras por la Copa Conmebol Libertadores desde las 9.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Nacional este 4 de mayo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (ET): 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. U. Católica?

¿Dónde VER EN VIVO Sporting Cristal vs. U. Católica vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. U. Católica ONLINE GRATIS?

Para ver Sporting Cristal vs. U. Católica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Sporting Cristal vs. U. Católica?

Para acceder a Star Plus y ver Sporting Cristal vs. U. Católica, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. U. Católica?

El cotejo Sporting Cristal vs. U. Católica se llevará a cabo en el Estadio Nacional, ubicado en Lima. El llamado Coloso de José Díaz fue inaugurado el 27 de octubre de 1952 y tiene capacidad para albergar a 50.000 espectadores.