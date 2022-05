Presidente del IPD asegura que Sporting Cristal no paga por uso del estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal no paga, desde hace algunos años, al Instituto Peruano del Deporte (IPD) por el uso del estadio Alberto Gallardo, señaló el presidente de esta entidad, Rubén Trujillo. De acuerdo con el funcionario, el conjunto rimense no está facultado para administrar el recinto donde juega como local, pues no tiene un convenio propiamente firmado para ello.

“Ese estadio es propiedad del IPD, no hay un convenio firmado. No pueden estar usando este bien con un acta que se firmó hace varios años, donde en la misma se pusieron de acuerdo para resolver un problema. Invito a dos instituciones como la Municipalidad de San Martín de Porres y Sporting Cristal para venir al IPD y resolver el problema del Estadio San Martín (Alberto Gallardo)“, señaló el directivo para Exitosa Deportes.

Trujillo opinó que la situación podría deberse a una interpretación errónea de los términos acordados en el acta. “Cristal podría decir que la acta los habilita, (pero) en mi opinión no. Sporting Cristal se encarga del mantenimiento de la cancha, el IPD no recibe un sol”, agregó.

El estadio Alberto Gallardo, originalmente estadio San Martín, fue rebautizado en el 2012. Foto: GLR

El dirigente, quien ocupa el cargo desde marzo tras la salida de Julio ‘Coyote’ Rivera, reveló que ha encargado un informe técnico-legal sobre el caso para conocer más a profundidad los detalles del mismo. ”Adelantando juicio, creo que con un acta no se puede administrar un estadio”, insistió.

Sporting Cristal: ¿dónde juega su próximo partido?

El siguiente cotejo para los rimenses se mantendrá al margen de esta polémica, pues el escenario del mismo será el Estadio Nacional. Por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores, el equipo de Roberto Mosquera recibirá el martes a la Universidad Católica de Chile, duelo donde buscará sumar sus primeros puntos en el torneo.