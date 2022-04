Presidente de Sporting Cristal: “No todo lo vamos a hacer de manera perfecta”

La mayoría de los refuerzos de Sporting Cristal en las últimas temporadas no han estado a la altura de las expectativas de los hinchas, según se desprende de su rendimiento en la Liga 1 y Copa Libertadores. De acuerdo con el presidente del club, Joel Raffo, la contratación de estos jugadores se debió a un “tema de convicción” y no por el factor económico.

“Dentro de nuestra realidad tuvimos una serie de opciones para cada uno de los refuerzos y se terminó decidiendo no por un tema económico, sino por un tema de convicción, porque se creía por el estilo, por la forma, por el aporte determinado que cierto futbolista le iba a dar a cierta zona del campo”, sostuvo el dirigente en una entrevista realizada por la prensa oficial del conjunto cervecero.

“No puedes prever todo, hay una serie de situaciones que pasan que no están previstas y pueden haber distintos comportamientos. Vemos continuamente en los mejores equipos del mundo que por diferentes motivos no hay una adecuada adaptación; hay procesos y hay que saber respetar eso. No todo lo vamos a hacer de manera perfecta”, agregó Raffo.

El titular de Innova Sports, grupo que maneja a Sporting Cristal, hizo hincapié en el problema que representa para su institución estar relegado “a nivel deportivo y económica en Sudamérica”. “Es muy fácil pretender tener lo mejor cuando a nivel región no somos lo mejor”, sostuvo.

¿Qué refuerzos han llegado a Cristal en los últimos años?

Desde que la actual administración tomó las riendas del club (septiembre del 2019), han pasado tres mercados de fichajes (2020, 2021 y 2022). Entre los jugadores que se contrató durante este periodo figuran futbolistas que tuvieron muy pocos minutos, como Junior Huerto, Percy Prado, Carlos Cabello y Alejandro González, así como otros que llegaron con la responsabilidad de ser los goleadores, pero que no dieron la talla (Marcos Riquelme y John Jairo Mosquera).

Por otro lado, algunas contrataciones tuvieron mejor suerte, como el portero Alejandro Duarte o el volante Yoshimar Yotún, este último recibido de muy buena forma por la hinchada debido a su identificación de varios años con el equipo.