➤[EN VIVO] Sporting Cristal vs. Carlos Stein HOY: ¿a qué hora ver el partido por la Liga 1?

MIRA AQUÍ EN VIVO Sporting Cristal vs Carlos Stein | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 7 de la Liga 1 2022 hoy domingo 20 de marzo. El duelo iniciará a la 1.00 p. m. (hora peruana) y se jugará en el estadio Municipal César Flores Marigorda de la ciudad de Lambayeque. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Sporting Cristal vs Carlos Stein: previa

Ambos equipos llegan con el objetivo de sumar tres puntos, tras sus resultados de la fecha pasada. Sporting Cristal tuvo un amargo empate ante la Academia Cantolao, luego de ir ganando 2-0. En el último minuto de juego, el cuadro del ‘Delfín’ puso el 2-2 tras un golazo de Jesús Castillo. Para esta fecha, los celestes no contarán con Horacio Calcaterra, Jhilmar Lora, Christofer González y su flamante refuerzo, Yoshimar Yotún, quienes se encuentran con la selección peruana.

Por otra parte, Carlos Stein viene de caer ante el penúltimo de la tabla, Carlos Manucci. En su visita a Trujillo, el cuadro lambayecano no pudo sumar punto alguno y terminó cayendo 1-0. Además, los dirigidos por Jahir Butrón pasaron el susto de su vida durante la semana, luego que presuntos hinchas ingresaran a sus entrenamientos y los amenazaran con armas de fuego por los malos resultados.

Sporting Cristal vs Carlos Stein: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de marzo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Municipal César Flores Marigorda ¿Dónde transmitirán? La República Deportes

Sporting Cristal vs Carlos Stein: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís, Nilson Loyola, Omar Melo, Gianfranco Chávez, Johan Madrid, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Alejandro Hohberg, Irven Ávila, Percy Liza.

Carlos Stein: Goyoneche, Mesones, Salas, Mena, Rabanal, Molina, Atoche, palacios, Ramos, Takeuchi y Leyes.

Sporting Cristal vs Carlos Stein: historial

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carlos Stein EN VIVO?

El partido Sporting Cristal vs Carlos Stein por la séptima jornada de la Liga 1 2022 comenzará desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Municipal César Flores Marigorda.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carlos Stein?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Carlos Stein no contará con transmisión por televisión. El conjunto carlista, junto a Atlético Grau y ADT, no logró cerrar un acuerdo con Gol Perú (canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga 1) para la cobertura de sus compromisos.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs Carlos Stein ONLINE?

Al no contar con ningún canal disponible para ver el Sporting Cristal vs Carlos Stein, recuerda que puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este cotejo a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, videos de los goles y el minuto minuto con todas las incidencias.

Tabla de posiciones Liga 1