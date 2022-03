Roberto Mosquera responde a las críticas de Leao Butrón hacia Jhilmar Lora

Leao Butrón, exarquero e integrante del programa “A presión”, realizó duras críticas a Jhilmar Lora, lateral de Sporting Cristal y quien fue convocado a la selección peruana para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Las palabras del exgolero tuvieron respuesta por parte de Roberto Mosquera.

Luego de que Butrón calificara de “frágil y sano” al marcador derecho, el DT del conjunto celeste dio su opinión sobre los comentarios del exjugador.

“ Normalmente no opino sobre lo que opinan los demás. No es mi norte. No es una pregunta para mí. Pero yo no ando calificando a la gente. Eso no es lo mío ”, expresó Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

“ Si a mi me hacen una pregunta y me dicen ‘Profe, ¿qué le parece Jhilmar Lora?’ Ahí yo daré una respuesta, pero no puedo opinar lo que dijo otra persona ”, agregó Mosquera, poniendo paños fríos a las críticas de Leao Butrón sobre su dirigido.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre Jhilmar Lora?

En una de las últimas ediciones del programa “A presión”, Leao Butrón opinó sobre el juego de Jhilmar Lora, lateral de Sporting Cristal.

“¿Lora está convocado, no? Es muy frágil y sano. (Lo vi) desde el año pasado, en la final entre Alianza vs. Cristal. Para mí, tiene que jugar Madrid. No sé... juega muy tibio. Si yo estuviera en el arco le diría: ‘Oye, compadre, ¡despierta! ¿Qué te pasa? ¡Despierta, por favor! En puntitas juega, en puntitas”, mencionó Butrón.