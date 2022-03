Roberto Mosquera: “Soy el responsable del dolor que le causamos a la hinchada”

Sporting Cristal igualó 2-2 con Cantolao por la sexta jornada de la Liga 1 Betsson 2022. Tras el partido, Roberto Mosquera brindó una conferencia de prensa y se mostró muy mortificado por la manera en la que dejaron escapar la victoria ante el club del Callao.

“Felicito a Cantolao que empató un partido que prácticamente lo tenía perdido y eso es mérito de ellos. Les debemos una disculpa a la hinchada porque no podemos perder un partido que teníamos ganado sin ambición. Me hago responsable de los cambios, soy el responsable del sistema y del dolor que le causamos a la hinchada ”, indicó.

Además, reconoció que los jugadores que entraron en el segundo tiempo no mostraron un buen nivel. “Después hablaré con los que entraron y tendremos una conversación seria con respecto a la manera con la que se tiene que luchar por Sporting Cristal”, señaló.

“ Sabemos que con los cambios el equipo se ha desinflado, por eso, me hago responsable de esos cambios. Quizás no debí hacer cambios. Cuando uno hace eso, es para repotenciar al equipo, y con lo que más deben aportar los que entran es con actitud”, agregó.

Roberto Mosquera se refirió al debut de Yoshimar Yotún

Por otro lado, Roberto Mosquera manifestó que a Yoshimar Yotún le faltan algunos días de entrenamiento para comprenderse con sus compañeros. “ No hemos perdido marca con el ingreso de Yotún, no va por ese tema. Es más por la asociación, el tiempo de recorrido junto a nosotros que ha sido poco, es parte de eso”.

“Yo no he sido presionado para meterlo. Yotún no estaba en lista al inicio, pero en los entrenamientos me dio luz verde de que había entendido el trabajo táctico”, concluyó.