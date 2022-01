Fernando Pacheco afirma que “no lo pensó 2 veces” para regresar a Sporting Cristal

Tener que dejar el fútbol brasileño para regresar a Sporting Cristal no fue una decisión que Fernando Pacheco meditó de más, según reveló el propio jugador. En entrevista con la prensa oficial del club rimense, el delantero compartió las impresiones que le han dejado sus primeros días de regreso en el equipo.

“Cuando se supo de una oportunidad, tras casi dos años después, para volver, no la pensé dos veces. Lo tomo como una manera de impulsarme y sentirme en casa”, aseguró el futbolista de 22 años, quien pasó las dos últimas temporadas de su carrera en el Fluminense y Juventude del Brasileirao.

Pacheco sostuvo que otro factor que influyó en su regreso fueron los buenos recuerdos que tenía de Cristal, cuadro con el cual salió campeón nacional en 2016 y 2018. “Si es el lugar donde fui feliz, no tenía ningún problema para seguir creciendo”, agregó.

Acerca de la experiencia que ganó durante su estadía en el extranjero, consideró que fue una valiosa etapa de aprendizaje. “Se aprende mucho afuera, en la manera cómo entrenas, cómo te vas a descansar, cómo tienes que rendir en cada entrenamiento”, dijo.

Pacheco motivado por trabajar con Mosquera

Aunque tendrá la oportunidad de reencontrarse con algunos compañeros, la gran novedad para ‘Mpaché' será estar por primera vez bajo la batuta de Roberto Mosquera. El joven atacante reconoció que pidió referencias acerca del técnico y se encuentra motivado por cómo puede crecer futbolísticamente con sus enseñanzas.

“Cuando se supo que venía, mucha gente me preguntaba si ya había tratado o conversado con el profesor. Antes de llegar pregunté por la manera en la que trabaja y me motivó cómo ha ayudado a muchos compañeros míos, y eso me sirve para mi etapa de crecimiento”, refirió.