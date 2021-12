Fernando Pacheco se mostró triste por su salida de Sporting Cristal

Fernando Pacheco, jugador cuyo pase pertenece al Fluminense del Brasileirao, expresó lo que sintió al momento de su salida de Sporting Cristal en 2019 y dijo que no tenía planeado dejar el club rimense de la manera en que se dio. Reveló que fue “borrado” del equipo.

“Cuando me fui de Sporting Cristal no fue la forma en que yo quería. Me fui triste porque sentía que estaba haciendo las cosas bien y de la nada fui borrado del equipo por la gente que estaba ahí. Me quedé con esa molestia”, dijo el futbolista peruano para Fútbol como cancha.

También comentó que vio la definición del campeonato nacional y resaltó que la Máquina Celeste debió llevarse el título. “Vi las finales de Sporting Cristal y Alianza Lima. La sufrí. Vi los dos partidos y sentí impotencia porque Cristal hizo todo para merecerlo, pero el fútbol es así. Gana quien hace los goles y quien se sabe defender”, agregó.

¿Pega la vuelta a Rímac?

El atacante no cree que regresar al fútbol peruano sea un retroceso en su carrera. “Contemplo volver a Sporting Cristal. Siempre he dicho que si tuviera que regresar no lo pensaría dos veces. Sería una oportunidad importante porque pelea un torneo internacional, pero no solo depende de mí, sino del club y mi representante”, expresó.

Finalmente, se refirió a su futuro de cara a la siguiente temporada. “Creo que me siento más cerca de Sporting Cristal que de otro lado”, concluyó.