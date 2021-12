Mosquera reveló que camarín de Sporting Cristal “fue un cementerio” tras perder la Liga 1

La derrota en la final de la Liga 1 Betsson a manos de Alianza Lima generó una profunda sensación de tristeza en la interna del plantel de Sporting Cristal. Así lo dio a conocer el entrenador Roberto Mosquera en una reciente entrevista con la prensa oficial del equipo, diálogo en el que aseguró que el camarín “fue un cementerio” tras el segundo partido.

“El camarín fue un cementerio. El bus fue un cementerio. Fue la primera vez que no escuché música ni hablar a nadie hasta que llegamos al club. Y está bien que haya sido así, porque era lo que sentíamos. ¿Dolor? Sí, muchos lloraron y está bien que tengan esa experiencia, porque no es una experiencia que hayamos buscado”, declaró el técnico.

Mosquera, campeón en las temporadas 2012 y 2020 con el cuadro rimense, lamentó no haber sido capaz de encontrar el gol que le hubiera permitido emparejar la llave definitoria pese a contar “con cuatro delanteros de primer nivel”.

“La diferencia es que pusimos todo para ganar, pero no sucedió. Con cuatro delanteros de primer nivel no pudimos hacer un gol. Estamos hablando de cuatro delanteros de nivel que tienen gol. Hasta el palo no nos favoreció ese día”, agregó el DT en referencia al remate de Alejandro Hohberg que pegó en el travesaño en los minutos finales.

Fixture de Sporting Cristal para la Liga 1 2022

Este miércoles, como parte del sorteo del fixture para la Liga 1 2022, Cristal conoció cuál será su calendario para la siguiente temporada. El elenco celeste debutará en condición de local frente a Cusco FC en el fin de semana del 21 al 23 de enero.

Su ‘revancha’ contra Alianza Lima llegará pronto, pues visitará a los íntimos para la segunda jornada del campeonato. Contra Universitario, en tanto, chocará como parte de la undécima fecha.