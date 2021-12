Roberto Palacios: “Soy feliz por ser parte de la historia de Cristal y nadie me lo va a quitar”

Hoy es un día muy especial para toda la gente ligada a Sporting Cristal, los de Rímac cumplen 66 años de historia desde su fundación. Por tienda celeste pasaron grandes ídolos del fútbol peruano como: Julio César Uribe, Nolberto Solano, Alberto Gallardo, Carlos Lobatón, entre otros . Uno de ellos también es Roberto Palacios, quien durante una entrevista expresó su alegría por haber sido parte de la institución.

“Soy feliz porque soy parte de la historia de la institución y nadie me lo va a quitar. Me lo gané con esfuerzo. El recuerdo que tengo es el primer día que yo llegué a la institución y me sorprendió todo lo que vi”, inició el exfutbolista, para Ovación.

También resaltó el trabajo de los celestes. “Desde que empecé, Cristal es la institución más seria, que tuvo el manejo de trasparencias y supo hacer crecer al club en todos los aspectos. Las nuevas directivas tienen la obligación de mantener lo que dejaron los exdueños”, agregó.

PUEDES VER: Sporting Cristal está de aniversario y Conmebol le envía alegre mensaje

Los secretos de tricampeonato celeste

El popular ‘Chorri’ reveló la clave que llevó a los cerveceros a ganar el tricampeonato nacional (94,95 y 96). “En el tricampeonato respetábamos a todos los rivales y esa fue la clave para que nos convirtiéramos en un gran equipo”. resaltó

Finalmente, afirmó que fue parte de la era de jugadores que hizo aún más popular al equipo. “Mi generación fue muy importante para que la hinchada crezca mucho. Estoy feliz por eso. Mi cariño, el amor y el compromiso que tengo por la institución, nunca va a pasar”, concluyó.

Roberto Palacios tuvo tres pasos por Sporting Cristal, el primero fue en su debut profesional (1991), y permaneció ahí hasta 1996. Posteriormente, regresó en 2001 y al año siguiente partió, nuevamente, al fútbol mexicano. Seis años después, volvió al equipo celeste y se quedó hasta su retiro en 2011.