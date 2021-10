Conmebol resaltó triunfo de Sporting Cristal en “clásico” contra Alianza Lima

Por la penúltima fecha de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson, Sporting Cristal frenó la racha de 21 partidos invicto que ostentaba Alianza Lima al vencerlo 3-1 en el Estadio Nacional. La victoria le permite al conjunto celeste retomar el primer lugar de la tabla acumulada y lo llena de confianza de cara a la gran final, hecho que fue destacado vía redes sociales por la Conmebol.

“¡Sporting Cristal triunfador en el clásico! Cristal venció 3-1 a Alianza Lima y se adueña de tres puntos importantísimos de cara al desenlace del certamen”, publicó la cuenta oficial del ente regional. En los comentarios, los internautas protagonizaron un debate por el empleo del término “clásico”, ya que algunos consideraron que solo se podía denominar así al encuentro del conjunto victoriano contra Universitario.

Cristal le infligió a Alianza Lima su segunda derrota del año. Foto: Conmebol

La publicación de Conmebol se dio como parte de una serie de pronunciamientos por otros clásicos regionales que se jugaron el mismo día: Emelec vs. Barcelona SC en Ecuador y San Lorenzo vs. Huracán en Argentina. Además, en Chile, se disputó el Colo Colo vs. U. Católica y en Paraguay el Olimpia vs. Guaraní.

Mosquera: “Volvimos a jugar, fuimos competitivos”

El entrenador del elenco bajopontino, Roberto Mosquera, se mostró satisfecho con el desempeño de sus pupilos. “Hoy volvimos a jugar, fuimos competitivos. Estamos tranquilos, hemos recuperado nuestra esencia que es el juego”, declaró ‘Mous’.

Con los tres puntos, fruto de los goles de Marcos Riquelme e Irven Ávila, Cristal lidera la tabla anual de la Liga 1 con 57 unidades, dos más que Alianza. En la última jornada, los del Rímac se medirán ante Sport Boys, tras lo cual recién volverá a jugar el domingo 21 de noviembre por la ida de la final nacional.