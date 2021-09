Pese a que Sporting Cristal goleó 5-2 a Alianza Atlético este último domingo 14 de setiembre, los celestes acabaron el encuentro con una mala noticia, debido a que Martín Távara sufrió una dura lesión que lo mantendría fuera de las canchas por bastante tiempo.

Se jugaba el minuto 57 del compromiso cuando el futbolista de 22 años saltó para despejar un tiro de esquina de Rinaldo Cruzado, pero terminó lesionándose al momento de caer, tras impactar con Azmahar Ariano . En medio de lágrimas, el mediocampista tuvo que ser retirado en camilla de la cancha del Miguel Grau del Callao para ser trasladado en ambulancia a una clínica local.

Un día después de esta dura lesión, Sporting Cristal compartió el parte médico del futbolista, en el cual confirmó la gravedad de la misma. “ Durante el partido frente a Alianza Atlético, nuestro futbolista Martín Távara sufrió una fractura al platillo tibial externo en la rodilla derecha ”. Asimismo, mencionaron que será intervenido en las próximas horas. “En las próximas horas será intervenido quirúrgicamente y el club emitirá una actualización de su estado una vez culminada la operación”, añadieron.

Parte médico de Távara. Foto: Sporting Cristal

De acuerdo a las últimas informaciones que se manejan, el tiempo de recuperación no sería corto, por lo que Martín Távara se perdería lo que resta de temporada, que culmina en noviembre próximo. Quizás tendría algunas chances de disputar los play off, en caso Sporting Cristal no logre quedarse con la Fase 2 y deba pelear por el título nacional.

