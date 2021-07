Debuta el ganador de la Fase 1. Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO se enfrentan por la primera jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El cotejo entre celestes y delfines está pactado para este sábado 17 de julio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Gol Péru, canal exclusivo de la señal de Movistar.

Si no tienes las herramientas para sintonizar este encuentro, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto de Sporting Cristal vs. Cantolao EN DIRECTO . Precisamente en esta nota encontrarás todas las incidencias y el mejor resumen.

Sporting Cristal vs. Cantolao: previa

Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan a este compromiso pasando por un buen momento. A diferencia de la mayoría de equipos del torneo local, los cerveceros estuvieron compitiendo durante la Copa América, precisamente en la Copa Bicentenario, donde llegaron a la final.

Además, a mitad de semana se enfrentaron a Arsenal de Sarandí por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los bajopontinos estaban con el marcador en contra hasta cinco minutos del final, cuando apareció Alejandro Hohberg para marcar un doblete y darle una victoria agónica a la institución rimense.

“Era un rival difícil, duro. Costó entrar a nuestro juego. El tema era correr igual o más que ellos y después no apartarnos de lo nuestro. Nos costó en el primer tiempo, pero después equilibramos. Teníamos la pelota, pero nos faltó profundidad y precisión adelante”, señaló en su momento el entrenador Roberto Mosquera.

A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cantolao

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p.m.

México: 3.30 p. m.

Costa Rica: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cantolao

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

Dónde ver Sporting Cristal vs. Cantolao

Para ver EN VIVO ONLINE el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Cantolao por Gol Perú, puedes ingresar a la plataforma de Movistar Play a través de la app o la página web. Una vez dentro, vas a la opción de programación y encontrarás la señal para ver el minuto a minuto del duelo de la Liga 1.

Sporting Cristal vs. Cantolao: historial de partidos

Sporting Cristal 3-2 Cantolao | 28.11.20

Cantolao 2-6 Sporting Cristal | 31.08.20

Sporting Cristal 1-1 Cantolao | 08.09.19

Cantolao 0-0 Sporting Cristal | 23.03.19

Cantolao 0-3 Sporting Cristal | 24.08.18.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.