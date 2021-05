Mosquera tras ganar la Fase 1: “Nadie puede decir que no lo merecemos”

Luego de que Sporting Cristal consiguiera la Fase 1 en los tiempos suplementarios tras vencer a San Martín, Roberto Mosquera expresó su satisfacción con el desempeño de sus pupilos, quienes derrotaron 2-0 a los santos.

El entrenador de los rimenses celebró el resultado de su equipo y aseguró que tienen total mérito para el logro pese a que su último rival fue complicado.

“ Más que un mérito de nosotros (comando técnico), es de valorar lo hecho por los jugadores, ellos son los que nos representan. Nadie puede decir que no merecemos este momento. Nos ha costado muchísimo, felicito a la San Martín, los felicité antes y después del partido . Creo que ganamos legítimamente, el primer tiempo tuvo que terminar 3-0, pero estamos arrastrando y no hay cómo terminar con el tema de la finalización”, declaró a Gol Perú.

Asimismo, Roberto Mosquera agregó: “Tenemos deudas por saldar, pero estoy enamorado de este equipo. El clima al interior del club es importante, a veces sale otras no, pero la entrega está siempre y eso me tiene muy orgulloso. Las finales son difíciles, hay que jugar, correr y eso hicimos”.

En cuanto a la confianza para lo que se le avecina en la Liga 1 Betsson, manifestó que toma todo con cautela, pues esperará a que el plantel de Sporting Cristal responda si pueden adueñarse de la competencia.

“ Lo que valoro, es un clima de confianza, a mí me dicen agrandado, pero no necesito contestar. Que ellos (jugadores) sigan al líder, en el respeto al rival, en la mesura, no es un logro mío, sino es de la familia Bentín y de la historia misma de este club ”, enfatizó Mosquera.

