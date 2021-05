Mosquera sobre Cristal: “Intentaremos lavarnos las caras en la Sudamericana”

Sporting Cristal fue asaltado en Brasil a manos de Sao Paulo, en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Sin embargo, el elenco peruano consiguió el boleto a la Sudamericana debido a que Racing goleó por 3-0 a Rentistas y terminó en el tercer lugar.

El cuadro rimense perdió 3-0 en el Morumbí con goles de Bruno Alves, Joao Rojas y Vitor, pero para asegurarse su pase al otro torneo continental fue clave su última victoria en Lima ante el cuadro uruguayo. El técnico Roberto Mosquera ofreció una rueda de prensa en la que hizo mea culpa por la diferencia de nivel de su equipo en la Liga 1 Bettson y a nivel internacional.

El técnico del cuadro celeste admitió y recalcó la superioridad total del Tricolor Paulista, pero señaló que posee un plantel joven que practica un estilo definido de juego y que estos encuentros de Libertadores le servirán bastante para afrontar lo que viene, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021.

“ Yo creo que el tema pasa por la jerarquía . Sao Paulo tiene tres equipos iguales. Pero he aprendido más cuando no me ha ido tan bien… El fútbol peruano hace un tiempo que internacionalmente no da la talla, pero creo que nosotros hemos dado la medida, a pesar de que hemos necesitado de otros resultados para clasificar a la Sudamericana”, sostuvo Mosquera.

“Tenemos una deuda internacional, eso es claro, yo soy el primer responsable. Pero intentaremos lavarnos las caras en la Copa Sudamericana , prepararnos mejor convenientemente para dar una mejor imagen. Nos tenemos que hacer cargo de algunos resultados que no llegaron”, agregó.

Sporting Cristal perdió sus dos partidos con Sao Paulo en la Copa Libertadores 2021. Foto: Conmebol

Sobre el trámite del duelo, el DT de Cristal subrayó: “Cuando dependemos de otros no es lo mejor, pero creo que ganamos el partido que teníamos que ganar. Hoy perdíamos 1-0, sabíamos que estaba ganando Racing. Adelantamos el equipo, pero la jerarquía de Sao Paulo es muy grande y nos hizo dos goles”.

“Tenemos que trabajar para que los goles sean productos de la capacidad y no de nuestros errores… Espero que este equipo, que es tan joven, haya madurado . Esta experiencia les va a servir muchísimo para tomar la Sudamericana”, declaró el estratega peruano.

