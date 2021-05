Sporting Cristal: el extraño grito de “Kirikocho” hacia Washington Corozo

La caída de Sporting Cristal ante Racing Club dejó una curiosidad que se volvió viral en las redes sociales. En uno de los resúmenes publicados por la Conmebol Libertadores 2021, se puede escuchar, desde la banca de suplentes del elenco visitante, la palabra “Kirikocho” en el preciso momento en que Washington Corozo quedaba mano a mano con Gabriel Arias .

Este término es muy utilizado en el mundo del fútbol y se pronuncia cada vez que se desea que el adversario falle una situación en concreto. En esta oportunidad, ocurrió cuando el delantero celeste corría en dirección a la portería rival para abrir el marcador en el inicio del segundo tiempo.

Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi perdieron el balón en la mitad de la cancha, lo cual fue aprovechado por Alejandro Hohberg, quien le cedió el esférico al atacante ecuatoriano. Mientras Corozo se acercaba al arco que defendía Gabriel Arias, miembros de la Academia gritaron “Kirikocho” para lanzar el ‘maleficio’ al rimense. Finalmente el celeste falló una inmejorable ocasión de gol.

¿Qué es Kirikocho?

Es el sobrenombre de un fanático de Estudiantes de La Plata, a quien se le culpaba por la mala suerte del club que, en ese entonces, era dirigido por Carlos Bilardo, quien años más tarde hablaría sobre esto.

“Kirikocho era un muchacho de La Plata que siempre estaba con nosotros, y que como ese año salimos campeones (en referencia a 1982) lo adoptamos como amuleto. Era un buen chico, pero después ya no lo vi más. Pero, aunque no lo creas, cuando fui a España a dirigir al Sevilla (entre 1992 y 1993) hubo un penal para los otros (por los rivales) y escuché que alguien atrás mío gritó: ‘Quiricocho, Quiricocho’. Yo no lo podía creer, hasta que el Cholo (Diego Simeone) y Diego (Maradona) me avivaron de que ellos lo habían dicho un par de veces y que el resto lo aprendió”, reveló en TyC Sports.

