Mosquera pese a derrota ante Racing: “Los tuvimos y les perdonamos la vida”

Por su segundo partido en esta Copa Libertadores 2021, Sporting Cristal dejó escapar una inmejorable oportunidad para sumar como visitante al perder ante un Racing que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. Roberto Mosquera, estratega del conjunto rimense, lamentó que su equipo le haya “perdonado la vida” al rival cuando tenía superioridad numérica.

“Hace rato no sale un equipo de Perú con la personalidad que hemos tenido y somete a un club con la historia de Racing. Los tuvimos y les perdonamos la vida”, declaró el técnico en conferencia de prensa. “Hoy se vio el juego, pero no el gol. Es muy penoso perder así. Duele llegar tanto y no tener la alegría de la finalización”, agregó.

Para Mosquera, uno de los principales errores en los que incurrió su escuadra fue no haber sido más conservador, aunque igualmente destacó la gran cantidad de ocasiones que tuvo para concretar un segundo tanto.

Así fue el 2-1 con el que Racing venció a Cristal

“Soy parte de perder el partido, quizás debí retroceder y salir de contra. Justo cuando pensé hacerlo, llegó el gol. Creo que pocos equipos han sometido a Racing. Vamos a trabajar en definición. Un equipo que falla seis goles quiere decir que está produciendo”, manifestó.

Cristal sigue sin sumar en la Copa

Con esta derrota, el vigente campeón del fútbol peruano se queda como colero absoluto del Grupo E con cero puntos, ya que en la fecha pasada cayó goleado 3-0 por Sao Paulo. Sporting Cristal tendrá poco tiempo para lamentarse por la caída, pues el domingo 2 de mayo enfrentará a Alianza Lima por la Liga 1 y el miércoles 5 del mismo mes tiene programada la visita a Uruguay para medirse con Rentistas.

