Alejandro González sobre Cristal y la Libertadores: “Somos competitivos”

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 comenzará la próxima semana y Sporting Cristal debutará ante Sao Paulo el martes 20 de abril en el Estadio Nacional. Alejandro González, reciente incorporación rimense para esta temporada 2021, se pronunció acerca de los equipos rivales del club peruano.

El defensor uruguayo conversó con Gol Perú y se mostró orgulloso por poder participar en el máximo campeonato del continente sudamericano. Asimismo, indicó que el conjunto celeste es sólido en todas sus líneas y que tiene las herramientas y los jugadores para hacerle frente a cualquier contrincante.

“Es una satisfacción competir en la élite del fútbol sudamericano. Me enorgullece poder jugar mi quinta Copa Libertadores ”, sostuvo González, quien ha participado en todos los encuentros de la Liga 1 Betsson. Contra Sport Boys encendió las alarmas al tener que retirarse, pero no fue nada serio. Ante Municipal estuvo en el césped solo once minutos para llegar óptimo con los brasileños.

“La ventaja que uno tiene es el grado de seguridad individual o colectivo de trabajo. De que eso que nos propone el entrenador da resultado. Uno tiene que creer en las capacidades colectivas e individuales y que Cristal es un equipo competitivo . Estamos demostrando que somos un equipo competitivo, ahora también hay que plasmar eso en la Copa Libertadores”, sentenció.

Y añadió: “La única manera de poder sostener en el tiempo un momento exitoso es siendo exigente en el día a día. Hay que encontrar espacios de mejora y eso es una política del cuerpo técnico”. Cabe mencionar que Cristal forma parte del Grupo E junto a Sao Paulo, Racing Club y Rentistas.

