Riquelme señala que Cristal apunta a pasar a octavos de la Libertadores

Aunque no quedó del todo conforme con su estreno como jugador de Sporting Cristal, el delantero Marcos Riquelme señaló que ya no siente la presión por debutar en el equipo, sino que ahora confía en que, con el pasar de las semanas, irá adquiriendo mayor seguridad para conseguir el ansiado objetivo de marcar goles.

“Seguramente, con entrenamientos y partidos, ganaré la confianza y seguridad de hacer las cosas bien. Ello me ayudará a anotar. Me quedo con la tranquilidad de sacarme la presión de haber debutado. Eso ya pasó, ahora no hay ningún tipo de excusa”, declaró el atacante en diálogo con Gol Perú.

Acerca del principal reto que tiene el campeón de la Liga 1 para este año (Copa Libertadores), el futbolista de 31 años reveló que el plantel se ha propuesto superar la fase de grupos, logro que no se consigue desde la temporada 2004.

El argentino ya ha jugado cuatro ediciones de la Copa Libertadores con Bolívar y Palestino. Foto: Sporting Cristal

“Esos partidos serán muy lindo jugarlos y nos hemos trazado como meta pasar a octavos de final, además de tratar de mantenernos en el campeonato” , agregó. En el torneo local, el club rimense lidera el Grupo B con nueve puntos, fruto de sus tres victorias en igual número de jornadas.

Cristal en bombo 3 de Copa Libertadores

En el certamen continental, en tanto, Sporting Cristal fue asignado al bombo 3 de la competencia, serie en la que también se encuentran Universitario, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, América de Cali, Fluminense, The Strongest y Deportivo Táchira. El 9 de abril, fecha designada para el sorteo de los grupos, los dirigidos por Roberto Mosquera conocerán a sus rivales.

