Ávila asegura que no se desespera por conseguir su gol 100 con Cristal

Irven Ávila volvió este 2021 a Sporting Cristal para potenciar al equipo de cara al doble reto que supone afrontar la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. En lo relativo a sus retos personales con el club, el delantero tiene pendiente la consecución de sus 100 goles con el equipo, cifra para la que solo necesita un tanto más, aunque aseguró que no se siente presionado por alcanzar dicha meta.

“No es algo que me carcoma la cabeza. Muchas veces hablo con el psicólogo del club y me dice que me enfoque en lo que hago partido a partido con el equipo. Hoy en día, mi cabeza está en seguir creciendo, en seguir ganándome un puesto porque es muy difícil con la competencia que hay”, dijo el ‘Cholito’ en diálogo con RPP.

En el último cotejo del club celeste frente a Alianza Universidad, Ávila tuvo una buena oportunidad para hacerse presente en el marcador, pero su remate pegó en el travesaño. Para el atacante, no obstante, lo primordial es conseguir los objetivos que el club se ha planteado a nivel colectivo para esta temporada.

Irven Ávila tiene tres títulos de la liga peruana con Cristal. Foto: GLR

“Sé que en algún momento llegará (el gol 100), pero solo trabajo para hacer bien las cosas y estar dentro del once. Queremos lograr los objetivos que nos trazamos a inicios de año”, agregó el futbolista de 30 años.

Sporting Cristal lleva 20 partidos invicto

Con su triunfo más reciente en el torneo, el cuadro dirigido por Roberto Mosquera alcanzó los 20 encuentros consecutivos sin perder, tomando en cuenta los duelos de las últimas fechas en el campeonato 2020. En la próxima jornada, frente a Deportivo Municipal, tendrá la oportunidad de prolongar su buena racha.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.