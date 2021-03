Mosquera negó vínculo entre Távara e Inter de Porto Alegre: “Eso no existe”

Con notable molestia Roberto Mosquera aclaró el panorama sobre Martín Távara y el supuesto vínculo que tendría con el Inter de Porto Alegre. El entrenador de Sporting Cristal aclaró que el mediocampista no tiene nada con otro equipo que no sea el del Rímac.

En su reciente conferencia de prensa, el director técnico celeste negó que la versión del fichaje al volante de 21 años sea certera, y frenó a las especulaciones señalando que su plantel está concentrado en ganar su segundo partido de la Liga 1 Betsson.

“Lamento porque he tenido 1.000 llamadas respecto a Távara, y los que no me llamaron son los que han colgado eso. (....) Eso no existe, solo en la mente de alguien que quiso ser célebre sin tener ninguna confirmación… No cuesta nada, llámenme, ya no me voy a molestar”, enfatizó a su estilo Roberto Mosquera.

Asimismo, el estratega del vigente campeón del fútbol peruano añadió: “Si lo que quieren es crear algo en nosotros no creo que lo puedan encontrar porque estamos enfocados en el partido (ante Sport Boys), y Távara también”.

En cuanto a las cualidades de Martín Távara, sostuvo que el momento del jugador de Sporting Cristal es positivo, sin embargo, considera que hay un camino que debe recorrer.

“Él está haciendo un buen torneo, debe tener un recorrido intencional, jugar Copa Libertadores, ojalá que tenga oportunidad de jugar en la selección también”, enfatizó Mosquera.

