Marcos Riquelme aseguró que posee otras virtudes además del cabezazo

Durante la semana, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, alabó las condiciones de su nuevo delantero Marcos Riquelme. El estratega calificó al argentino como “un fantástico cabeceador”, aunque aclaró que posee otras virtudes que intentará explotar en su esquema de juego.

De la misma forma, el propio Riquelme afirmó que, si bien es cierto que anotó de cabeza varias veces durante su etapa en Bolivia, confía en mostrar su capacidad también por otras vías. “He escuchado que mi mayor virtud hoy en día es el cabezazo, o que hice muchos goles de cabeza cuando estuve en Bolívar y por ahí no ven otras cosas que quizás yo tengo ”, declaró en conferencia de prensa durante su presentación oficial.

“Me quedo con lo que sé, con lo que el ‘profe’ (Mosquera) vio en mí y la confianza que depositó para que hoy esté acá. Trataré de adaptarme al juego que él piense que es mejor para el equipo”, añadió Riquelme.

Jugar la Copa Libertadores fue su principal motivo para aceptar la propuesta de Cristal. “La decisión no me tomó mucho tiempo. Es un equipo que juega fase de grupos de Copa Libertadores y eso me convenció desde el primer momento”, confesó el futbolista de 31 años.

Riquelme niega que sea el reemplazo de Herrera

Respecto a la función que asumirá dentro del club, el ‘Pájaro’ aclaró que no se siente reemplazante de Emanuel Herrera, goleador rimense en la última temporada. “Sabemos lo que hizo Emanuel acá en Sporting. Sinceramente yo no vengo a demostrarle que yo soy mejor ni nada, yo vengo a aportar lo mío”, sostuvo el atacante argentino.

