Herrera sobre Cristal: “Me duele que no me hayan llamado para despedirse”

Sporting Cristal hace unos días anunció la partida de Emanuel Herrera, delantero que estuvo tres años en La Florida y que logró levantar dos títulos nacionales. El argentino decidió partir y asumir un nuevo reto en su país natal. Argentinos Juniors lo cobijará en las siguientes temporadas. Este miércoles 24 de febrero, no ocultó el sinsabor que se llevó de Perú tras su repentina salida.

El atacante de 33 años indicó en Las voces del fútbol que nadie de la directiva se comunicó con él para renovar su contrato, todo lo contrario, desde su posición buscó la manera de extender su vínculo, pero “nunca le respondieron”.

“Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”, dijo a la vez confesó que se sentía bien en Sporting Cristal.

Tras concretarse su salida, expresó que se siente mortificado porque nadie lo llamó para despedirse. “No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”.

Emanuel Herrera se despidió de Sporting Cristal

El delantero argentino escribió conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram sobre su adiós al club rimense, en el cual estuvo tres temporadas y salió campeón del fútbol peruano en dos oportunidades.

“Llego el día de decir adiós. ¡Tres años inolvidables! Siempre estarán en mi corazón ¡Gracias!”, colocó la semana pasada en sus redes sociales. Además, puso una gráfica especial de él con la indumentaria del Cristal, acompañada de datos estadísticos. El goleador en total alcanzó 70 anotaciones y 18 pases-gol en 93 partidos disputados.

