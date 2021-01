Partidos de HOY martes 12 de enero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Sudamérica, Chile, España, Inglaterra, Italia, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy martes 12 de enero de 2021

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este martes 12 de enero. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República entre los que destacan Burnley vs. Manchester United, Wolves vs. Everton, Atlético de Madrid vs. Sevilla y River Plate vs. Palmeiras.

Partidos de hoy: Copa Libertadores

19:30 Palmeiras vs River Plate

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia

Partidos de hoy: La Liga

13:00 Granada vs Osasuna

15:30 Atlético Madrid vs Sevilla

Partidos de hoy: Premier League

13:00 Sheffield United vs Newcastle United

15:15 Wolverhampton Wanderers vs Everton

15:15 Burnley vs Manchester United

Partidos de hoy: Copa Italiana

14:45 Milan vs Torino

Partidos de hoy: Copa de Alemania

14:45 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Partidos de hoy: Chile - Primera división

8:30 O’Higgins vs Deportes Iquique

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy fecha de mes de año?

