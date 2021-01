Partidos de HOY lunes 11 de enero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia, Chile, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy fecha lunes 11 de enero de 2021

En esta jornada del lunes 11 de enero de 2021, los enfrentamientos más interesantes son los partidos entre Palestino vs. Unión Española, Stockport County vs. West Ham United, Pachuca vs. Juárez y Estudiantes vs. Central Córdoba. Sigue cada uno de estos encuentros a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: La Liga

13.00 Elche vs. Getafe

15.00 Huesca vs. Real Betis

Partidos de hoy: Serie A

14.45 Spezia vs. Sampdoria

Partidos de hoy: FA Cup

15.00 Stockport County vs. West Ham United

Partidos de hoy: Copa Diego Maradona

19.30 Estudiantes vs. Central Córdoba

Partidos de hoy: Brasileirao

18.00 RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

Partidos de hoy: Liga de Chile

8.30 Palestino vs. Unión Española

15.00 Antofagasta vs. La Serena

17.15 Santiago Wanderers vs. Cobresal

19.30 Audax Italiano vs. Huachipato

Partidos de hoy: Bundesliga 2

14.30 Eintracht Braunschweig vs. Fortuna Düsseldorf

Partidos de hoy: Liga MX

22.00 Pachuca vs. Juárez

Partidos de hoy: Premier League de Escocia

14.45 Celtic vs. Hibernian

Partidos de hoy: Liga Smartbank

13.00 Ponferradina vs. Girona

15.30 Sabadell vs. Lugo

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy lunes 11 de enero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy lunes 11 de enero de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.