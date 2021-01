Partidos de HOY domingo 10 de enero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de España, Italia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Argentina y Brasil, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy domingo 10 de enero de 2021

Mira los mejores encuentros para hoy, entre los que destacan el choque del Roma vs Inter, São Paulo vs Santos y Colo-Colo vs Everton. Sigue todos los pormenores de ambos partidos por La República.

Partidos de hoy: La Liga

8:00 Levante vs Eibar

10:15 Cádiz vs Deportivo Alavés

12:30 Elche vs Getafe

15:00 Real Valladolid vs Valencia

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Roma vs Internazionale

9:00 Parma vs Lazio

9:00 Udinese vs Napoli

9:00 Hellas Verona vs Crotone

12:00 Fiorentina vs Cagliari

14:45 Juventus vs Sassuolo

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Augsburg vs Stuttgart

12:00 Arminia Bielefeld vs Hertha BSC

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:20 Arsenal vs Huracán

19:30 Colón vs Talleres Córdoba

19:30 Banfield vs San Lorenzo

19:30 Gimnasia La Plata vs Atlético Tucumán

Partidos de hoy: Brasileirao

14:00 São Paulo vs Santos

14:00 Flamengo vs Ceará

16:15 Atlético Goianiense vs Bahia

16:15 Internacional vs Goiás

18:30 Vasco da Gama vs Botafogo

Partidos de hoy: Primera división Chile

8:30 Universidad Católica vs Curicó Unido

16:30 Colo-Colo vs Everton

19:00 Unión La Calera vs Univ. Concepción

