Partidos de HOY jueves 7 de enero del 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy jueves 7 de enero de 2021

En esta jornada del jueves 7 de enero de 2021, los enfrentamientos más interesantes son los partidos entre Ceará vs Internacional, Deportes Iquique vs Universidad Católica y Atlético Goianiense vs Vasco da Gama. Sigue cada uno de estos encuentros a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Primera Liga de Portugal

13:30 Nacional vs Sporting CP

16:00 Sporting Braga vs Marítimo

Partidos de hoy: Copa del Rey

13:00 Yeclano vs Valencia

13:00 Pontevedra vs Cádiz

13:00 Amorebieta vs Sporting Gijón

13:00 Peña Deportiva vs Sabadell

15:00 Las Rozas vs Eibar

15:00 Alcoyano vs Huesca

15:00 Girona vs Lugo

Partidos de hoy: Brasileirao

17:00 Ceará vs Internacional

19:00 Atlético Goianiense vs Vasco da Gama

Partidos de hoy: Primera División de Chile

8:30 Curicó Unido vs Antofagasta

15:00 Univ. Concepción vs Palestino

17:15 Huachipato vs Unión La Calera

19:30 Deportes Iquique vs Universidad Católica

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

19:30 Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy jueves 7 de enero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy jueves 7 de enero solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.