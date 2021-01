En los partidos de HOY miércoles 6 de enero de 2021 se enfrentan diferentes equipos por las ligas de fútbol EN VIVO clubes como la Liga MX, Liga 1 Movistar, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Superliga Argentina, Champions League, La Liga tienen pactado un duelo el día de hoy. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy miércoles 6 de enero de 2021

En esta jornada del miércoles 6 de enero de 2021, los enfrentamientos más interesantes son los partidos entre Athletic Club vs FC Barcelona, Manchester United vs Manchester City, Milan vs Juventus y Boca Juniors vs Santos . Sigue cada uno de estos encuentros a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: La Liga

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

Partidos de hoy: Copa Libertadores

Partidos de hoy: Copa de la Liga Inglesa

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Cagliari vs Benevento

9:00 Atalanta vs Parma

9:00 Bologna vs Udinese

9:00 Crotone vs Roma

9:00 Lazio vs Fiorentina

9:00 Sampdoria vs Internazionale

9:00 Sassuolo vs Genoa

9:00 Torino vs Hellas Verona

12:00 Napoli vs Spezia

14:45 AC Milan vs Juventus

Partidos de hoy: Copa del Rey

6:00 Portugalete vs Levante

6:00 La Nucía vs Elche

6:00 Socuéllamos vs Leganés

6:00 Numancia vs Almería

11:00 Mutilvera vs Real Betis

11:00 Cultural Leonesa vs Granada

11:00 Navalcarnero vs Las Palmas

11:00 Haro vs Rayo Vallecano

12:00 Cornellà vs Atlético Madrid

13:00 Deportivo La Coruña vs Deportivo Alavés

13:00 Burgos vs Espanyol

13:00 Olot vs Osasuna

15:00 Fuenlabrada vs Mallorca

15:00 Málaga vs Real Oviedo

Partidos de hoy: Brasileirao

17:15 Botafogo vs Atlético Paranaense

18:30 Gremio vs Bahia

18:30 Sport Recife vs Fortaleza

18:30 Coritiba vs Goiás

19:30 RB Bragantino vs Sao Paulo

19:30 Flamengo vs Fluminense

Partidos de hoy: Primera División de Chile

8:30 Santiago Wanderers vs Colo-Colo

15:00 La Serena vs Everton

17:15 Universidad Chile vs O’Higgins

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy fecha de mes de año?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy miércoles 6 de enero solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.