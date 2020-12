Partidos de HOY domingo 27 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, España, Inglaterra, Brasikl, Portugal, Argentina, entre otras, se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy domingo 27 de diciembre de 2020

En esta jornada del domingo 27 de diciembre de 2020, los encuentros más llamativos son los choques entre Alianza Atlético vs. Juan Aurich, Liverpool vs. West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur, Boca Juniors vs. Huracán, River Plate vs. Arsenal y Botafogo vs. Corinthians. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Segunda División Perú

14.00 Alianza Atlético vs. Juan Aurich

Partidos de hoy: Premier League

7.00 Leeds United vs. Burnley

9.15 West Ham United vs. Brighton & Hove Albion

11.30 Liverpool vs. West Bromwich Albion

14.15 Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur

Partidos de hoy: Copa del Rey

8.00 Poblense vs. Olot

Partidos de hoy: Primeira Liga

10.00 Famalicão vs. Gil Vicente

10.00 Nacional vs. Tondela

12.30 Farense vs. Pacos de Ferreira

15.00 Belenenses vs. Sporting CP

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15.10 Defensa y Justicia vs. Patronato

15.10 Racing Club vs. Godoy Cruz

17.20 Boca Juniors vs. Huracán

19.30 River Plate vs. Arsenal

Partidos de hoy: Liga de Bolivia

14.00 Royal Pari vs. Real Potosí

18.30 Oriente Petrolero vs. San José

18.30 Aurora vs. Blooming

Partidos de hoy: Brasileirao

14.00 Botafogo vs. Corinthians

14.00 Bahia vs. Internacional

16.15 Atlético Paranaense vs. Vasco da Gama

16.15 Palmeiras vs. RB Bragantino

16.15 Santos vs. Ceará

18.30 Gremio vs Atlético Goianiense

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy domingo 27 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 27 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Gol Perú

ESPN 2

ESPN PLAY SUR

Goltv

Bet365

Tigo Sports

TNT Sports

Fox Sports Premium

Fox Sports

Sport TV2

Fanatiz Brasileirao

Globo

PFC Internacional

CDF Premium

CDF HD

RCN Nuestra Tele

Fanatiz International

Proximus Sports