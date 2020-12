Partidos de HOY lunes 21 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de Inglaterra, Bolivia, Argentina, Brasil, Portugal entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 21 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este 21 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República Deportes. Entre los encuentros más destacados están Chelsea vs. West Ham United, Central Córdoba SdE vs. Vélez Sarsfield, Corinthians vs. Goiás, Curicó Unido vs. Unión Española.

Partidos de hoy: Premier League

12.30 Burnley vs. Wolverhampton Wanderers

15.00 Chelsea vs. West Ham United

Partidos de hoy: Primeira Liga

15.15 Santa Clara vs. Vitória Guimarães

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17.20 Rosario Central vs. Unión Santa Fe

17.20 Central Córdoba SdE vs. Vélez Sarsfield

19.30 Banfield vs. Gimnasia La Plata

Partidos de hoy: Liga de Bolivia

14.00 Royal Pari vs. The Strongest

18.30 Nacional Potosí vs. Blooming

Partidos de hoy: Brasileirao

18.00 Corinthians vs. Goiás

Partidos de hoy: Liga de Chile

16.00 Univ. Concepción vs. La Serena

18.30 Curicó Unido vs. Unión Española

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy lunes 21 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy lunes 21 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports