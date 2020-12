En los partidos de HOY domingo 20 de diciembre de 2020 se enfrentan diferentes equipos por las ligas de fútbol EN VIVO clubes como la Liga 1 Movistar, Premier League, La Liga, entre otros tienen pactado un duelo el día de hoy. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy 20 de diciembre de 2020

Revisa el horario de los partidos que se jugarán este 20 de diciembre. No te pierdas la transmisión en directo de algunos de los enfrentamientos futbolísticos a través de La República Deportes. Los encuentros más destacados de la jornada son Sporting Cristal vs. Universitario, Tottenham Hotspur vs. Leicester City, Eibar vs. Real Madrid, Benevento vs. Genoa, Manchester United vs. Leeds United, Internazionale vs. Spezia, Sassuolo vs. Milan, Lille vs. PSG.

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

Partidos de hoy: Premier League

7.00 Brighton & Hove Albion vs. Sheffield United

9.15 Tottenham Hotspur vs. Leicester City

11.30 Manchester United vs. Leeds United

14.15 West Bromwich Albion vs. Aston Villa

Partidos de hoy: La Liga

8.00 Celta de Vigo vs. Deportivo Alavés

10.15 Granada vs. Real Betis

12.30 Cádiz vs. Getafe

15.00 Eibar vs. Real Madrid

Partidos de hoy: Serie A

6.30 Torino vs. Bologna

9.00 Benevento vs. Genoa

9.00 Cagliari vs. Udinese

9.00 Internazionale vs. Spezia

9.00 Sassuolo vs. Milan

12.00 Atalanta vs. Roma

14.45 Lazio vs. Napoli

Partidos de hoy: Bundesliga

9.30 Freiburg vs. Hertha BSC

12.00 Wolfsburg vs. Stuttgart

Partidos de hoy: Primeira Liga

10.00 Paços de Ferreira vs. Boavista

12.30 Gil Vicente vs. Benfica

15.00 Porto vs. Nacional

Partidos de hoy: Ligue 1

7.00 Brest vs. Montpellier

9.00 Dijon vs. Mónaco

9.00 Nantes vs. Angers SCO

9.00 Saint-Étienne vs. Nîmes

9.00 Strasbourg vs. Bordeaux

11.00 Lorient vs. Rennes

15.00 Lille vs. PSG

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy domingo 20 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 20 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.