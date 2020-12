Partidos de HOY lunes 14 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy lunes 14 de diciembre de 2020

Conoce todos los partidos que se jugarán en esta fecha, entre los que destacan el Celta de Vigo vs. Cádiz, The Strongest vs. Oriente Petrolero y Antofagasta vs. Huachipato. Además del sorteo por la Champions League.

Partidos de hoy: La Liga

15.00 Celta de Vigo vs. Cádiz

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15.10 Rosario Central vs. Patronato

17.20 Central Córdoba vs. Godoy Cruz

19.30 Atlético Tucumán vs. Banfield

Partidos de hoy: liga de Bolivia

16.15 The Strongest vs. Oriente Petrolero

18.00 Blooming vs. Atlético Palmaflor

Partidos de hoy: liga de Chile

8.00 Antofagasta vs. Huachipato

16.00 Curicó Unido vs Cobresal

Partidos de hoy: Serie B de Brasil

18.00 Operário vs. Ponte Preta

Partidos de hoy: segunda división de España

13.00 Girona vs. Rayo Vallecano

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy lunes 14 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy lunes 14 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

CDF Premiun

Tigo Sports Bolivia

ESPN Sur

ESPN Play

TNT Sports

Fox Sports Premium Argentina

Bet 365

Fox Sports

Fox Play

