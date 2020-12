Partidos de HOY domingo 13 de diciembre de 2020 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy domingo 13 de diciembre de 2020

Conoce todos los partidos que se jugarán en esta fecha, entre los que destacan el Genoa vs. Juventus, River Plate vs. Argentinos Juniors y León vs. Pumas.

Partidos de hoy: La Liga

8:00 Real Sociedad vs. Eibar

10:15 Real Betis vs. Villarreal

12:30 Elche vs. Granada

Partidos de hoy: Serie A de Italia

6:30 Cagliari vs Internazionale

9:00 Atalanta vs. Fiorentina

9:00 Bologna vs. Roma

9:00 Napoli vs. Sampdoria

12:00 Genoa vs. Juventus

14:45 Milan vs. Parma

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Augsburg vs. Schalke 04

12:00 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim

Partidos de hoy: Superliga Argentina

15:10 Unión Santa Fe vs. Defensa y Justicia

15:10 Aldosivi vs. Lanús

17:20 River Plate vs. Argentinos Juniors

19:30 Huracán vs. Independiente

Partidos de hoy: Liga MX 2020

21:30 León vs. Pumas UNAM

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy domingo 13 de diciembre de 2020?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 13 de diciembre de 2020 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

ESPN Play

ESPN Play Sur

ESPN2 Sur

DirecTV

Bet365

TNT Sports

Fox Sports Premium Argentina

Claro Sports

Marca Claro

