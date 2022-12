¿Se puede repetir la final del Mundial por amaño de partidos? Esto es lo que dice la FIFA

En medio de los festejos por el título de la Albiceleste, más de 200.000 hinchas vienen recolectando firmas para que se repita la final entre Argentina vs. Francia por el Mundial Qatar 2022. Un numeroso grupo de fanáticos del equipo galo decidió presentar una especie de reclamo en la página web de peticiones de MesOpinions con el fin de que se juegue nuevamente la definición entre ambos países, pese a que el máximo torneo a nivel de selecciones concluyó hace varios días.

Pero ¿en verdad se puede repetir la final del Mundial? La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ya dejó en claro su posición.

Mundial 2022: ¿se va a repetir la final del Mundial Qatar 2022?

Es cierto que los equipos de fútbol pueden alzar su voz de protesta cuando sienten que hubo una injusticia. Sin embargo, en el reglamento de la FIFA se menciona que no es posible presentar un reclamo contra las decisiones del árbitro, ya que estas son definitivas.

“No se podrán presentar reclamos contra las decisiones del árbitro sobre hechos sucedidos en el partido. Son firmes e inapelables”, indicó el organismo en el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

A esto se suma que la FIFA concluyó que no se encontraron rastros de amaño de partidos en ninguno de los 64 encuentros de la cita mundialista. La entidad deportiva no halló algo que pueda generar suspicacia, como apuestas ilegales.

“El grupo (de investigación) culminó satisfactoriamente su labor el 22 de diciembre sin que se detectara ningún caso. No se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados durante la competición”, recalcó el máximo ente futbolístico a nivel mundial.

¿Por qué Francia pide repetir la final del Mundial?

“¡El arbitraje estuvo totalmente vendido!”, justificaron los hinchas del equipo europeo. De acuerdo a la fanaticada del elenco ‘Bleu’, el juez polaco Szymon Marciniak inclinó la balanza a favor de la scaloneta.

¿Dónde ver la repetición del Argentina vs. Francia?

