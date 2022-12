Lionel Messi y su mensaje tras campeonar con Argentina: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba”

Lionel Andrés Messi Cuccitini es campeón mundial. La estrella albiceleste ganó el título que tanto deseó y le regaló su tercera Copa del Mundo a la selección argentina. El ‘10′ fue elegido como el mejor jugador y obtuvo el Balón de Oro del Mundial.

Con dos goles, uno de un penal polémico y otro con una garra increíble, ‘Leo’ fue una de las figuras de la final ante Francia. Tras aquel duelo lleno de emociones, Messi se manifestó mediante redes sociales y brindó un emotivo mensaje para su familia, seguidores y a su equipo.

Publicación de Lionel Messi. Foto: captura de Instagram

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer” , inició su mensaje el astro argentino, quien prosiguió a agradecer a sus seres queridos, como también quienes confiaron en él y en la scaloneta. “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos” , indicó el ‘10′.