‘Dibu’ Martínez y Mandinha: ¿cómo surgió el romance del guante de oro del Mundial 2022?

El guante de oro de Qatar 2022 es Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El guardameta argentino se ha convertido en tendencia luego de que su talento evitara que Francia se lleve la Copa Mundial de Fútbol. Y aunque el planeta entero festeja paso a paso con él, es su esposa Mandinha quien evidencia todo su apoyo a través de redes sociales. La pareja conforma una historia de amor con nueve años de antigüedad y dos hijos: Santi y Ava.

El inicio de su romance ocurrió muy lejos del país albiceleste: fue en Londres donde conoció a la diseñadora de interiores de ascendencia portuguesa, quien posee una empresa llamada Mis Sueños Kids. A continuación, los detalles.

¿Cómo se conocieron ‘Dibu’ Martínez y Mandinha?

La esposa de Emiliano sostuvo una entrevista con el medio Telefé y narró cómo fue el primer contacto con la estrella del fútbol.

“Mis padres tenían un restaurante en Londres, que era conocido por los jugadores del Arsenal y él empezó a venir cuando tenía 17 o 18 años. En esa época yo estaba en la universidad y venía a trabajar al negocio para ayudar a mis papás. Entonces, los fines de semana estaba Emi. Fue muchas veces y yo estaba trabajando. Era muy tímido y yo también. Conocía a un amigo de él y lo vi varias veces por la calle y como él es sudamericano pensé que me podía saludar”, señaló.

Sin embargo, el destino los acercaría un poco más: “Mi departamento quedaba al lado del de Emi. Yo caminaba para ir a trabajar y pasaba caminando delante de él. Le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’. Yo pensaba que era agrandado, porque no cuesta nada decir ‘hola’. (...) Al final Emi me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés, vamos a tomar un café’. Y bueno, tomamos un café, después salimos a cenar varias veces” , recordó.

¿'Dibu’ Martínez es romántico?