¡Leyendas peruanas! Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas se encuentran en final de Qatar 2022

¡Invitados de lujo! Argentina y Francia vienen disputando la final del Mundial Qatar 2022 y son muchos los hinchas que ‘pelearon’ por obtener un boleto para el decisivo cotejo. Previo al compromiso, se pudo notar la presencia de los exfutbolistas Claudio Pizarro y Teófilo Cubillas.

El ahora embajador del Bayern Múnich publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al histórico exatacante de Alianza Lima en el estadio Lusail. Ambos personajes se encuentran en el recinto observando el enfrentamiento entre los equipos de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Claudio Pizarro estuvo participante en diversas actividades durante el Mundial Qatar 2022. Foto: Instagram Claudio Pizarro

Como es conocido, los exjugadores incaicos triunfaron a nivel internacional y su trayectoria fue reconocida por la FIFA. El ‘Bombardero’ brilló en Alemania y logró adjudicarse una Champions League, mientras que el ‘Nene’ alcanzó los cuartos de final del Mundial México 1970 y fue considerado por la prestigiosa revista inglesa Four Four Two entre los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos.

